Циньвэнь Чжэн второй матч подряд отыгрывается с 0:5

Циньвэнь Чжэн (Q) обыгрывает Игу Швентек (8) в 1/8 финала US Open (7:5, 2:3, идет второй сет). В первом сете этого матча китаянка уже второй раз подряд отыгрывается с 0:5 – в третьем сете предыдущего раунда против Мэдисон Киз она тоже уступала 0:5, но в итоге победила 1:6, 7:6(3), 7:5.
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