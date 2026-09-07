Циньвэнь Чжэн второй матч подряд отыгрывается с 0:5

Циньвэнь Чжэн (Q) обыгрывает Игу Швентек (8) в 1/8 финала US Open (7:5, 2:3, идет второй сет). В первом сете этого матча китаянка уже второй раз подряд отыгрывается с 0:5 – в третьем сете предыдущего раунда против Мэдисон Киз она тоже уступала 0:5, но в итоге победила 1:6, 7:6(3), 7:5.