Созданы новые транзисторы. Они переключаются с наносекундной скоростью

Ученые из MIT разработали новый транзистор с огромной скоростью переключения и удивительной долговечностью Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) разработали новый тип ферроэлектрического транзистора, который обладает потенциалом радикально трансформировать современную электронику: новый ультратонкий транзистор может переключаться с наносекундной скоростью и демонстрирует необычайную долговечность.
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