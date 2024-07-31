Созданы новые транзисторы. Они переключаются с наносекундной скоростью

Ученые из MIT разработали новый транзистор с огромной скоростью переключения и удивительной долговечностью Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) разработали новый тип ферроэлектрического транзистора, который обладает потенциалом радикально трансформировать современную электронику: новый ультратонкий транзистор может переключаться с наносекундной скоростью и демонстрирует необычайную долговечность.