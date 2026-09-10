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Царьград

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МИД Алжира объявил о разрыве отношений с ОАЭ из-за разногласий

МИД Алжира объявил о разрыве отношений с ОАЭ из-за разногласий

Алжир разорвал дипломатические отношения с ОАЭ из-за напряжённости и обвинений в их вмешательстве во внутренние дела.

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