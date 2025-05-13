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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Келлог заявил о возможности новых жестких санкций в отношении России

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог предупредил, что новый пакет санкций Соединенных Штатов против России может стать самым строгим из всех, которые были введены до сих пор.

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