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Клаудия Шиффер снялась в рекламе Versace

Клаудия Шиффер снялась в рекламе Versace

Супермодель Клаудия Шиффер приняла участие в съёмке новой рекламной кампании Versace. На снимках 53-летняя икона подиумов 1990-х позирует в вещах из весенней коллекции бренда в объективе известного фэшн-фотографа Мерта Аласа.

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