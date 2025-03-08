Загадка Антарктиды: почему учёные не решились вскрыть черные гранитные саркофаги

Угроза из склепа: как находка 1989 года в Антарктиде поставила учёных в тупик.В 1989 году исследователь Роберт Смит обнаружил в Антарктиде четыре загадочных чёрных саркофага из гранита, скрытых в искусственных снежных склепах.