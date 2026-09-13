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Царьград

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Сезон опят в Подмосковье: где искать грибы и как распознать ядовитый двойник

Сезон опят в Подмосковье: где искать грибы и как распознать ядовитый двойник

Как отличить съедобные опята от ядовитых.В Подмосковье начался сезон «тихой охоты». Грибники массово отправляются за опятами — одними из самых вкусных, урожайных и любимых в кулинарии лесных трофеев.

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