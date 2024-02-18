Росстат: в 2023 году родилось минимальное количество детей за последние 24 года

В 2023 году в России родилось 1,264 млн детей. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на предварительные данные Росстата, в которых не учитывались данные по Донецкой и Луганской народным республикам, а также Херсонской и Запорожской областям.