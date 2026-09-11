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Аргументы и Факты

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Трамп включил в видео о «Золотом веке» США встречу с Путиным на Аляске

Трамп включил в видео о «Золотом веке» США встречу с Путиным на Аляске

В соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп разместил видеоролик о «Золотом веке» Америки, в который вошли кадры предвыборных митингов политика, а также фрагменты его встреч с зарубежными лидерами, в том числе с президентом России Владимиром Путиным.

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