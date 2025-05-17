Пошлины Трампа "заработали": в апреле Япония зафиксировала рекордный приток иностранных инвестиций в размере $56,6 млрд

Японское министерство финансов заявило, что за апрель этого года иностранные инвесторы вложили в японские акции и долгосрочные облигации 8,21 трлн иен, что в пересчёте на доллары США составляет сумму в размере $56,6 млрд.
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