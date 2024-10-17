В Крыму похолодало и журавли поспешили покинуть полуостров«Вести Крым» удалось запечатлеть полёт птиц Журавли отправились зимовать в тёплые края, ну а мы будем ждать их возвращения весной@vesticrimeaЧитать подробнее+видео>>> .