В Крыму похолодало и журавли поспешили покинуть полуостров«Вести Крым» удалось запечатлеть полёт птиц Журавли отправились зимовать в тёплые края, ну а мы будем ждать их возвращения весной@vesticrimeaЧитать подробнее+видео>>> .
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