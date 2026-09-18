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Царьград

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В Краснодаре 19–20 сентября пройдет бесплатное тестирование на ВИЧ

В Краснодаре 19–20 сентября пройдет бесплатное тестирование на ВИЧ

Жители и гости Краснодара смогут 19 и 20 сентября бесплатно сдать экспресс-тест на ВИЧ. Мобильный пункт Клинического центра профилактики и борьбы со СПИД будет работать в краевом центре, анонимность гарантируется.

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