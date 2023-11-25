В Госдуме призвали принять федеральный закон о русском народе

cto talykova

Не ищите проблем, где их нет. Люди живущие в Российской федерация- это и есть весь народ российский. От А до Я. А заменить брак словом семейный союз, может и посимпатичнее будет, но учитывая что господа некоторые, понимают под словосочетанием семейный союз не только между женщиной и мужчиной, но и людьми одинакового пола. С этим вопросом нужно немножечко подождать.