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В Госдуме призвали принять федеральный закон о русском народе

В Госдуме призвали принять федеральный закон о русском народе

Россия нуждается в федеральном законе о русском народе. Предложение об этом озвучил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

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Комментарии
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cto talykova
Не ищите проблем, где их нет. Люди живущие в Российской федерация- это и есть весь народ российский.  От А до Я. А заменить брак словом семейный союз, может и посимпатичнее будет, но учитывая что господа некоторые, понимают под словосочетанием семейный союз не только между женщиной и мужчиной, но и людьми одинакового пола. С этим вопросом нужно немножечко подождать.
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11 час.
ct
cto talykova
В Госдуме очень много вопросов нерешённых и без этих пустых и выдуманных проблем. Делать кому то нечего.
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10 час.

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