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Царьград

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Запашный напомнил, что было за две недели до майдана в Киеве

Запашный напомнил, что было за две недели до майдана в Киеве

Запашный напомнил, что было за две недели до майдана в Киеве. Как отметил артист, во время гастролей его узнавали на улицах.

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Сидят ещё падлы, затаились.
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