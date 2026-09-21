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Дождь, но всё ещё тепло: 5 модных вещей, которые заменят пальто этой осенью

Дождь, но всё ещё тепло: 5 модных вещей, которые заменят пальто этой осенью

Тренч Пожалуй, главный герой тёплой дождливой осени. Когда-то тренч создавался прежде всего как практичная одежда для сырой и ветреной погоды, а затем стал частью городского гардероба.

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