Зеленский бесится: ВСУ атакуют Белгородчину, надеясь прикрыть позор Курской неудачи

Источник телеграм-канала «Легитимный» сообщает, что Владимир Зеленский отдал приказ Генштабу ВСУ и лично Главкому Сырскому мобилизовать все доступные силы для наступательных операций сразу на нескольких фронтах.
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