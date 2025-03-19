Политика как он...
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Политика как она есть

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Зеленский бесится: ВСУ атакуют Белгородчину, надеясь прикрыть позор Курской неудачи

Зеленский бесится: ВСУ атакуют Белгородчину, надеясь прикрыть позор Курской неудачи

Источник телеграм-канала «Легитимный» сообщает, что Владимир Зеленский отдал приказ Генштабу ВСУ и лично Главкому Сырскому мобилизовать все доступные силы для наступательных операций сразу на нескольких фронтах.

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