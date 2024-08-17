Угроза со стороны противника очевидна - это не соперник в боулинге. Преувеличивать её, или недооценивать - это субъективные подходы, - война любит математику.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Угроза со стороны противника очевидна - это не соперник в боулинге. Преувеличивать её, или недооценивать - это субъективные подходы, - война любит математику.
Свежие комментарии