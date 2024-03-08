Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Василий Целовальников
    Что не совсем понял смысл заметки??!!Часом, не фейк ли...
  • Владимир Фердман
    кругом все врут, даже и президент и правительство,, и в библии полно вранья, а уж историю кто только не искажали поэт...Украинский народ ...
  • igor kim
    Т.е. надо верить на слово.Украинский народ ...

Хорошо, но мало: Мигрантов в России начали поджимать, но впереди большая работа

Хорошо, но мало: Мигрантов в России начали поджимать, но впереди большая работа

У меня есть мечта. Сейчас  много  пишут  о  беспределе  мигрантов.   По  сему   случаю      вот  вам  отличный,  найденный  на  Перемогах   комментарий,  под  каждым   словом  которого я     подписываюсь    двумя  руками! У меня есть мечта.

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