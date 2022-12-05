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Две принадлежащие россиянам компании передали в собственность Украины

Две принадлежащие россиянам компании передали в собственность Украины

Два якобы принадлежащих россиянам предприятия в Ивано-Франковской области переданы судом в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

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