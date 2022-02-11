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Елена Никитина: «Бегите от людей, которые ждут ваших ошибок. Это может растоптать даже самых сильных! Куда бежать, если это руководители, я пока не знаю»

Российская скелетонистка Елена Никитина рассказала о конфликтной ситуации внутри сборной России.  Сегодня прошли первые две попытки на Олимпийских играх в Пекине у женщин, Никитина занимает промежуточное 18-е место.

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