Кадыров призвал ударить по оказывающим военную помощь Украине странам

Глава Чечни заявил, что отряды чеченского спецназа горят желанием выполнить приказы повышенной сложности и готовы выдвинуться в любом указанном Верховным Главнокомандующим направлении: «Мы — пехотинцы, и мы готовы выдвинуться в любом указанном Верховным Главнокомандующим направлении, а отряды спецназа буквально горят желанием выполнить приказы повышенной сложности.
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