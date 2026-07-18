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Русская весна

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Кадыров призвал ударить по оказывающим военную помощь Украине странам

Кадыров призвал ударить по оказывающим военную помощь Украине странам

Глава Чечни заявил, что отряды чеченского спецназа горят желанием выполнить приказы повышенной сложности и готовы выдвинуться в любом указанном Верховным Главнокомандующим направлении: «Мы — пехотинцы, и мы готовы выдвинуться в любом указанном Верховным Главнокомандующим направлении, а отряды спецназа буквально горят желанием выполнить приказы повышенной сложности.

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Комментарии
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ВС
Валерьян Смогловский
100%правда так. Должно. Быть
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1 м.