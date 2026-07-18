Кадыров призвал ударить по оказывающим военную помощь Украине странам

Глава Чечни заявил, что отряды чеченского спецназа горят желанием выполнить приказы повышенной сложности и готовы выдвинуться в любом указанном Верховным Главнокомандующим направлении: «Мы — пехотинцы, и мы готовы выдвинуться в любом указанном Верховным Главнокомандующим направлении, а отряды спецназа буквально горят желанием выполнить приказы повышенной сложности.