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Срезанные цветы хочется сохранить как можно дольше и для этого есть немало секретов

Срезанные цветы хочется сохранить как можно дольше и для этого есть немало секретов

﻿﻿Срезанные цветы хочется сохранить как можно дольше, и на это есть много секретов. Если продлить жизнь купленному букету можно только с помощью бережного ухода, то средств для этого гораздо больше, если речь идет о розах из собственного сада.

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