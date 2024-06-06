Орбан заявил, что Киев пытается вовлечь в конфликт как можно больше стран

Global Look Press/Meng Dingbo/XinHua Украина стремится вовлечь в конфликт с Россией как можно больше стран, однако это не отвечает интересам Европы и мира, заявил в беседе с журналом Mandiner премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
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