Canada Has The Nuclear Technology. Why Buy The Dependency? Saskatchewan’s recent announcement envisages two large reactors supplying more than 2,000 MW in the northwest, potentially starting in 2042, plus at least 600 MW from small modular reactors near Estevan.
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