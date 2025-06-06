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Свежие комментарии

На ´Белшине´ прошли обучающие курсы по охране труда.

На ´Белшине´ прошли обучающие курсы по охране труда.

В середине мая на нашем предприятии прошли обучающие курсы для общественных инспекторов по охране труда первичной профсоюзной организации ´Белшина´ Белорусского профессионального союза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности.

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