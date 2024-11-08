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Царьград

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Аналитики США удивлены: Санкции против России не подействовали, сделав страну лишь сильнее

Аналитики США удивлены: Санкции против России не подействовали, сделав страну лишь сильнее

Россия стала намного сильнее после введения множества западных рестрикций.Антирусские санкции лишь сделали нашу страну сильнее, не приведя к результату, что ожидали на Западе.

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