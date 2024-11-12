Лучших сотрудников полиции наградили в Солнечногорске

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации отпраздновали в Солнечногорске. На торжественном мероприятии полицейским вручили почетные грамоты и благодарности, а также озвучили приказы о присвоении званий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии