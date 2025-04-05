Власти РС БиГ выслали министра европейских дел ФРГ

Министра европейских дел Германии Анну Люрманн объявили персоной нон-грата власти Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) и предписали МВД препроводить ее из Баня-Луки, 5 апреля сообщает пресс-служба совета министров РС.
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