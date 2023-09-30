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В Пентагоне пожаловались на нехватку средств для помощи Украине

В Пентагоне пожаловались на нехватку средств для помощи Украине

Высокопоставленный чиновник министерства обороны Соединенных Штатов Америки, чье имя не раскрывается, пожаловался на нехватку средств и ресурсов для дальнейшего оказания Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимой помощи.

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