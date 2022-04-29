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Дорога в «огненный ад» попала на видео в Приморье

Дорога в «огненный ад» попала на видео в Приморье

Пламенем оказались охвачены поля в Хасанском районе в районе озера Утиное. Как отметил взволнованный очевидец, «огненный ад» перебрался через местные железнодорожные пути и дорогу в направлении охотничьих угодий и заповедника «Земля Леопарда».

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