Дорога в «огненный ад» попала на видео в Приморье

Пламенем оказались охвачены поля в Хасанском районе в районе озера Утиное. Как отметил взволнованный очевидец, «огненный ад» перебрался через местные железнодорожные пути и дорогу в направлении охотничьих угодий и заповедника «Земля Леопарда».