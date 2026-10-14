Microsoft прекратила поддержку Windows 11 24H2 Home и Pro. Система не будет получать регулярные обновления безопасности, что делает её уязвимой к угрозам.
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