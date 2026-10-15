Верховный совет Приднестровья ввёл режим чрезвычайного экономического положения на 30 дней, а кабинет министров теперь должен утвердить меры для защиты населения и работы государства в условиях возможного дефицита газа.
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