Еврокомиссар Бруннер назвал кризис в Сеуте испытанием для Европы

Еврокомиссар Магнус Бруннер оценил миграционный кризис в Сеуте как испытание для всей Европы. В июле в город проникли 72 тысячи нелегалов, что вынудило Испанию задействовать военных для поддержания порядка.
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