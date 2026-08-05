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Царьград

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Еврокомиссар Бруннер назвал кризис в Сеуте испытанием для Европы

Еврокомиссар Бруннер назвал кризис в Сеуте испытанием для Европы

Еврокомиссар Магнус Бруннер оценил миграционный кризис в Сеуте как испытание для всей Европы. В июле в город проникли 72 тысячи нелегалов, что вынудило Испанию задействовать военных для поддержания порядка.

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