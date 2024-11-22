Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Белоусову представили используемое Киевом оружие НАТО

Белоусову представили используемое Киевом оружие НАТО

Министр обороны РФ Андрей Белоусов в рамках инспекции в пункте управления группировки войск «Север» ознакомился с образцами вооружения производства НАТО, которые используют украинские войска в зоне проведения специальной военной операции.

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