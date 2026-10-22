Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и президент Финляндии Александр Стубб показательно поддержали охваченного тревогой Владимира Зеленского перед встречей со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГБ Киев разжигает ко...
- ГБ Страшнее ядерной ...
- ГБ Генерал объяснил ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым