Горячая линия по вопросам фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля

Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям 14 февраля 2025 года в целях профилактики нарушений законодательства в области фитосанитарного контроля (надзора), в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений, в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна, в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами будет проводиться горячая линия.