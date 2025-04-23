Минобороны РФ рассказало о легендарном советском летчике Виталии Попкове

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Минобороны России в новом историко-познавательном разделе «Увековечены в граните имена» опубликовало материалы о дважды Герое Советского Союза, генерал-полковнике авиации Виталии Попкове, чей подвиг при жизни был отмечен установкой памятника в центре Москвы.
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