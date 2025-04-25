Российского генерала Ивана Попова приговорили к пяти годам колонии

Его также лишили звания и обязали выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил генерал-майора Ивана Попова, бывшего командующего 58-й армией ВС России, к пяти годам колонии по делу о мошенничестве.