Российского генерала Ивана Попова приговорили к пяти годам колонии

Его также лишили звания и обязали выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил генерал-майора Ивана Попова, бывшего командующего 58-й армией ВС России, к пяти годам колонии по делу о мошенничестве.
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