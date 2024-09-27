Депутат Гаврилов: перед покупкой квартиры следует проверить выписку из ЕГРН

Необходимо узнать о наличии или отсутствии обременений на жилплощадь Перед приобретением квартиры нужно проверить по выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) наличие или отсутствие обременения в виде договора найма жилого помещения или аренды квартиры, сообщил РИА Новости председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ).