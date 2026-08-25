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Татар-информ

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Бугульма отметит 245-летие с Сосо Павлиашвили, парадом и салютом

Бугульма отметит 245-летие с Сосо Павлиашвили, парадом и салютом

Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ 29 августа Бугульма отметит сразу три праздника – 245-летие со дня присвоения статуса города, День Республики Татарстан и День работника нефтяной и газовой промышленности.

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