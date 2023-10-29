В Грузии заявили о желании Украины видеть Саакашвили у власти

На Украине мечтают, чтобы бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вновь занял пост главы государства, об этом заявил председатель комитета грузинского парламента по правам человека Михаила Сарджвеладзе.
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