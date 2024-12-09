Поджог синагоги в Мельбурне назвали терактом: «Огонь уничтожил все»

Полиция считает, что поджог мельбурнской синагоги был терактом «против еврейского народа». Полиция австралийского штата Виктория сделала официальное заявление в связи с пятничным нападением на синагогу «Адасс Исраэль» в Риппонлее.
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