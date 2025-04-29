Украинский политический аналитик Павел Нусс, обслуживающий интересы бывшего президента Петра Порошенко*, заявил о необходимости нанести военный удар по Красной площади в Москве в момент Парада Победы 9 мая.
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