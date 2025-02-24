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Су-34 уничтожил скопление боевиков и техники ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО

Су-34 уничтожил скопление боевиков и техники ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по бронированной технике и личному составу боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.

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