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МИД: Россия аккуратно выполняет задачи СВО, чтобы избежать напрасных разрушений

МИД: Россия аккуратно выполняет задачи СВО, чтобы избежать напрасных разрушений

Россия аккуратно выполняет задачи специальной военной операции (СВО). Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

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