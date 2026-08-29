МИД: Россия аккуратно выполняет задачи СВО, чтобы избежать напрасных разрушений

Россия аккуратно выполняет задачи специальной военной операции (СВО). Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.
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