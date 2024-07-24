Русская весна
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Русская весна

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Одесский неонацист Демьян Ганул требует от СБУ и полиции защитить его «от русских убийц» (ФОТО)

Одесский неонацист Демьян Ганул требует от СБУ и полиции защитить его «от русских убийц» (ФОТО)

Одесский неонацист Демьян Ганул, один из тех, кто сжигал людей в Доме Профсоюзов в 2014 году, требует от СБУ и полиции защитить его «от русских убийц» Напомним, именно он 6 июля он избил фитнес-тренера вступившего в конфликт с сотрудниками ТЦК.

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Комментарии
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Sergiy Che
Надо ваще завести счёт типа &quot;пожертвование на уничтожение бандеровских палачей&quot; я бы и многие мои знакомые жертвовали бы, при условии отчётности (оплата после результата))
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16 час.

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