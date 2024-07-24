Одесский неонацист Демьян Ганул требует от СБУ и полиции защитить его «от русских убийц» (ФОТО)

Одесский неонацист Демьян Ганул, один из тех, кто сжигал людей в Доме Профсоюзов в 2014 году, требует от СБУ и полиции защитить его «от русских убийц» Напомним, именно он 6 июля он избил фитнес-тренера вступившего в конфликт с сотрудниками ТЦК.