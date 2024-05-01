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Гюнтер Штайнер подал в суд на «Хаас»

Гюнтер Штайнер судится с «Хаасом» из-за денег. Бывший руководитель «Хааса» подал в суд на организацию, требуя выплат, которые недополучил по условиям своего контракта.

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