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Этот ноутбук предлагает 12 ГБ ОЗУ и новый процессор Intel при цене 580 долларов. Представлен Mechrevo Boundless 14S 2026

Этот ноутбук предлагает 12 ГБ ОЗУ и новый процессор Intel при цене 580 долларов. Представлен Mechrevo Boundless 14S 2026

Тут отличная автономность Компания Mechrevo выпустила ноутбук Boundless 14S 2026, который предлагает 12 ГБ ОЗУ при цене 580 долларов, да ещё и новейшую платформу Intel.

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