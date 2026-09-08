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Царьград

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НАТО выделила 10 миллиардов долларов Киеву на покупку вооружений

НАТО выделила 10 миллиардов долларов Киеву на покупку вооружений

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о выделении Киевом более 10 миллиардов долларов на закупку американских вооружений в рамках программы PURL, запущенной в 2025 году.

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