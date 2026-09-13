🏆 Крымчане подали 29 заявок на участие в проекте «Открытый кубок крымской лиги дронов» в этом году В текущем году на проект «Открытый кубок Крымской лиги дронов» от жителей республики поступило 29 заявок, рассказал «Крым 24» директор Крымского исследовательского института беспилотных технологий Богдан Зиньков.
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